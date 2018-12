L’image mérite d’être commentée. Il est en effet rarissime que l’on puisse voir côte à côte en même temps le roi Philippe, le roi Albert et le prince Laurent. Le roi Albert II n’assiste plus à la fête nationale ni aux concerts donnés au Palais royal et le roi Philippe n’est pas présent pour des raisons protocolaires à la Fête du Roi à laquelle son père assiste.

L’ancien souverain et ses deux fils étaient réunis ce mercredi au Palais royal de Bruxelles pour un hommage appuyé au roi Baudouin et à son engagement dans la lutte contre la traite des êtres humains.

C’est à son décès en 1993 que le grand public découvrit que le roi s’était fortement impliqué dans la lutte contre les réseaux de prostitution.

Lors de ses funérailles en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à l’initiative de la reine Fabiola, des intervenants peu habituels de ce genre de cérémonie se succédèrent jusqu’au moment où se fut le tour du journaliste Chris De Stoop et de Luz. Cette jeune femme originaire des Philippines avait échappé à un réseau de prostitution et avait été recueillie dans le centre anversois Payoke où le roi Baudouin était venu en visite, notamment à titre privé.

Trop bouleversée, Luz qui avait écrit un petit mot pour rendre hommage à celui qui ne l’avait pas jugée mais qui au contraire l’avait encouragée à aller de l’avant dans sa nouvelle vie, fondit en larmes. Le journaliste lut à sa place.

Cet instant particulièrement émouvant des funérailles du roi Baudouin est resté dans bien des mémoires. Dans l’assistance, la reine Elizabeth II observait assez étonnée.

25 ans après le décès du roi, une séance académique avait été organisée en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin avec pour thème La lutte contre la traite des êtres humains : bilan et nouveaux défis.

L’occasion aussi de se souvenir que les derniers mois de vie du roi Baudouin furent marqués par des visites très symboliques sur le terrain comme notamment dans un Resto du cœur. Autant de sujets auxquels le roi accordait beaucoup d’importance bien souvent de manière discrète et privée.