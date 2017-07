Si le nombre de naissances n’a de cesse de baisser en Belgique, il est un fait qui reste stable d’année en année : le mois de juillet est le mois le plus fécond chez nous

Le nombre de naissances n’a de cesse de baisser en Belgique. En 2016, la direction générale Statistique fait état de 121.161 naissances. En 2015, 121.713 bébés voyaient le jour, contre 124.415 en 2014. L’année précédente, on dénombrait 124.862 nouveau-nés, soit près de 400 en plus.

Il est, en revanche, un fait qui reste stable d’année en année : le mois de juillet est le mois le plus fécond pour la Belgique, avec 10.737 naissances recensées en 2016. Cela se vérifie également sur les années précédentes avec 11.354 naissances enregistrées en juillet 2013, 11.240 le même mois en 2014 et 10.854 le septième mois de l’année 2015.

Dans les maternités, on est au courant de ces pics. “En 2016, nous avons enregistré 311 naissances en juillet dans la clinique Saint-Vincent à Rocourt” , détaille Isabelle Thys, la directrice du département infirmier du CHC (Cliniques Saint-Vincent à Rocourt et Sainte-Elisabeth à Heusy). “Juin a été notre plus gros mois l’an dernier avec 320 naissances. On observe des pics de naissances en février, juin, juillet, octobre et décembre. En 2015, 335 bébés sont nés en juillet (309 en juin, 329 en août et 328 en décembre).”

Il n'existe aucune explication à ce phénomène. Neuf mois avant, on est en octobre. Il n’y a pas de fête de fin d’année, pas d’hiver glacial qui pousserait les Belges à se retrouver sous la couette… Il n’y a que des hypothèses. “Peut-être que les couples ont réfléchi à une naissance durant les vacances et l’ont planifiée” , indique Isabelle Thys. “Les couples calculent beaucoup.” Parmi les autres suppositions, on peut retrouver les départs éventuels en vacances de médecins, le stress de la rentrée scolaire qui s’est atténué, un désir d’enfant qui est apparu durant les vacances avec la décision d’arrêter la contraception après les jours de congé…