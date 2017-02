Charles Picqué pointe l’indifférence du gouvernement fédéral dans le projet.

Passons à un autre dossier : celui du stade national. Soutenez-vous ce projet ?

"Le dossier est vicié depuis le début car on parle d’un stade national alors que ce n’est pas un projet national. D’abord, le fédéral y est indifférent. Ensuite, il y a des obstructions flamandes. Troisièmement, l’Union belge de football semble incertaine. Elle ferait d’ailleurs bien de clarifier sa position très vite. On pourrait se retrouver dans la situation où la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise seraient les dindons de la farce à qui on a demandé de porter le dossier mais les appuis ont manqué… On ne peut plus tergiverser, il faut une décision dans les prochaines semaines ou les tout prochains mois. Ce serait incompréhensible qu’on ait consenti des efforts pour un stade qui ne sera pas prêt pour l’Euro 2020…"

Vu le coût que ce stade va représenter pour les Bruxellois, vous n’incitez pas Yvan Mayeur et Rudi Vervoort à abandonner ce projet ?

(long silence) "Quand ils ont pris cette décision, ils étaient convaincus que le fédéral ne pourrait pas se désintéresser de cette histoire de stade… Ce qui menace le projet aujourd’hui n’est pas tant le problème financier, puisque le privé prend une grosse responsabilité, mais plutôt la capacité d’arriver à un consensus pour construire le stade."

[...]

