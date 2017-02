Belgique Elles sont tenaces mais d’une inefficacité redoutable. Entre rumeurs et légendes, on fait le tour et le tri.

Tout le monde a un ami qui se souvient avoir esquivé un contrôle grâce à une technique de grand-mère. Internet regorge de bonnes histoires du genre. "Ces rumeurs naissent souvent d’une histoire d’un contrôle négatif où la machine a eu un raté, parce que ça arrive, rarement mais ça peut arriver", sourit la formatrice à l’IBSR, Marilys Drevet. Lors de cette formation IBSR (conduite sous influence, alcool et autre drogues) à laquelle La DH a assisté, la thématique des trucs et astuces pour éviter les contrôles est abordée, et dans la majorité des cas, la totalité pour être honnête, la formatrice démontre assez aisément qu’elles ne sont que légendes et le resteront. Voici parmi les fausses idées courantes qui circulent, les perles de l’alcootest en quelque sorte :

1 - La pièce de monnaie de cuivre ou dorée (selon les sources) dans la bouche pour tromper l’éthylotest… Celle-ci est sans conteste la plus farfelue. Déjà, il faut savoir que c’est l’air contenu dans les poumons qui est testé, pas l’haleine. La pièce de monnaie, contenant des milliers de bactéries, aura plus de chance de confirmer votre ivresse au moment de vous adresser au policier que de masquer, par réaction chimique miracle, le taux d’alcool contenu dans le fond de vos poumons.

2 - Une cuillère d’huile avant de boire pour tapisser… Si vous prenez quelques cuillères d’huile avant de boire, cela peut retarder les effets car l’huile peut éventuellement servir de barrière dans votre estomac. Par contre, pour ce qui est de l’alcootest, il ne mesure ni votre ivresse (l’état physique) ni le contenu de votre estomac. Aucune incidence donc.

3 - Fumer une cigarette. Une rumeur à la peau dure, celle qui consiste à croire que la cigarette masque quoi que ce soit lors d’un contrôle. Sachez que non seulement elle ne cache rien mais en plus, elle augmente le rythme cardiaque. Si les effets de l’alcool sont encore en train de monter, elle va les accélérer. Courir ou danser provoquera le même type de réactions…

4 - Manger du pain ou un casse-croûte. Trop tard, si vous avez bu et que vous reprenez votre voiture, manger par-dessus ne résoudra pas le taux problématique d’alcool contenu dans votre sang et par extension dans vos poumons (lieu d’échange entre le sang et l’air).

5 - Ne souffler que de la bouche. Une erreur courante est de croire que c’est l’haleine en tant que telle qui est mesurée. Or le reste d’alcool dans votre bouche est sûrement supérieur à ce que contiennent vos poumons. Vous ne vous rendez donc en rien service de vouloir éviter de vider vos poumons. En outre, l’éthylomètre des policiers exige un certain souffle. N’espérez pas le tromper.