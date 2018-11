Depuis le 1er novembre, la SNCB applique un système d’amendes administratives en vertu d’une nouvelle loi. Ce système doit accélérer le recouvrement d’amendes, infligées par exemple pour fraude ou pour d’autres infractions, puisque cette procédure va permettre de décharger les parquets.

"Le sentiment d’impunité disparaîtra et la sécurité dans les gares et à bord des trains sera renforcée", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Ce sont donc des agents constatateurs et sanctionnateurs faisant partie du personnel de la SNCB et d’Infrabel qui peuvent dès lors infliger des amendes administratives pour lutter contre les comportements inappropriés à l’intérieur et à proximité des trains.

Pour tout ce qui est relatif aux incivilités dans les trains ou sur les quais, il n’y aura pas de règlement à l’amiable, contrairement aux fraudes, et donc une amende administrative s’appliquera directement auprès du voyageur.

(...)