Le 20e prix Bologne-Lemaire du Wallon de l'année 2016 a été remis, mardi à Namur, à l'entrepreneur Pierre Henri Rion par Philippe Suinen, président de l'Institut Destrée, et Jacques Lanotte, président du jury.

En choisissant Pierre Rion, le jury, composé des précédents lauréats, a voulu saluer "l'implication personnelle d'un entrepreneur qui croit profondément aux capacités de la Wallonie et qui s'implique quotidiennement pour y contribuer avec détermination et savoir-faire". "C'est évidemment un grand honneur de recevoir ce prix", a déclaré Pierre Rion. "Si vous saluez mon travail aujourd'hui, c'est que je ne perds pas tout à fait mon temps", a-t-il ajouté. Ingénieur civil électronicien de formation, le lauréat a notamment co-fondé le groupe IRIS, mais est aujourd'hui très impliqué dans une série d'activités entrepreneuriales comme Belrobotics, Maxel, EVS Broadcast Equipment ou encore Progecoo, Akkanto, et Aviarent Wallonie.

Le jury a particulièrement été impressionné par la continuité de l'action de Pierre Rion au profit du redéploiement industriel économique de la Wallonie, ainsi que par sa disponibilité pour mettre ses connaissances et son expérience au profit des jeunes.

Le prix Bologne-Lemaire de la Wallonne ou du Wallon de l'année a été instauré en 1976 et récompense une personne qui, par son action sociale, économique, politique ou culturelle, a le mieux servi les intérêts de la société wallonne. Parmi les précédents lauréats figurent notamment Jean-Claude Derudder, les frères Dardenne, Jean-Michel Saive, Christine Mahy ou encore Jodie Devos en 2015.