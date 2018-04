Vous avez vivement critiqué la réforme de l’emploi, annoncée par le gouvernement wallon.

"Le dossier de la réforme des aides à l’emploi (APE) est pour nous fondamental. Cela touche près de 60.000 travailleurs, et 4.000 employeurs. Tout cela dans des domaines essentiels à la vie quotidienne des citoyens : des travailleurs et travailleuses dans les crèches qui s’occupent de nos enfants, de nos grands-parents en maison de repos, des ouvriers communaux qui font en sorte que nos villages soient agréables, etc. Il y a aujourd’hui une grosse menace sur toute une série de pans de la vie en société."

Quelles menaces ?

(...)