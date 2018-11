Belgique La réforme du système APE est reportée de deux semaines. Mais Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre wallon de l’Emploi et de l’Économie n’en démord pas : elle est nécessaire pour renforcer le non marchand et faire cesser les mauvaises subventions.

Le PS considère qu’avec votre réforme, les employeurs risquent de conserver les emplois subsidiés et pas les autres.

"Je trouve d’abord que le PS désinforme beaucoup. L’objectif de la réforme n’a jamais été de supprimer des emplois. Ce système n’est plus en phase avec ses objectifs de départ. C’est devenu une aide structurelle pour les pouvoirs locaux et le secteur non marchand. Je veux maintenir cette aide, mais je souhaite lui donner plus de transparence et d’équité. C’est pour cette raison qu’à l’avenir, les moyens seront transférés aux ministres fonctionnels, pour les responsabiliser. Le maintien de l’emploi sera une des conditions imposées par le ministre." (...)