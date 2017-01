Le chef de groupe MR au Parlement wallon, Pierre-Yves Jeholet, fait sa rentrée. Inévitablement, la question de Publifin, qui a fait scandale avant la trêve hivernale, constitue la charpente de cet entretien de rentrée.

L’affaire Publifin a une nouvelle fois terni l’image du politique. Vous en pensez quoi ?

Ça fait tache. C’est dommageable pour l’image de la Wallonie. Le monde politique n’a pas besoin de ça. Mais ça ne doit pas faire oublier que de nombreux politiques intègres travaillent beaucoup. Je suis inquiet. Qui va, demain, vouloir s’investir en politique ? Le "politique bashing" me fait un peu peur.

Vous craignez les prochaines élections ?

Bien évidemment et s’il est clair que nous devons balayer devant notre porte, j’en appelle à une responsabilisation citoyenne et à celle des médias. Nous nous rendons compte de ce qui ne va pas. Nous ne sommes pas dans notre bulle.

Qu’est-ce qu’il faut faire au sujet de Publifin ?

Il faut arrêter avec l’hypocrisie. Jeter Publifin et le projet économique Nethys, c’est trop facile. Quand Di Rupo dit que les administrateurs doivent rembourser, c’est hypocrite. Comme si les lampistes qui sont visés avaient commis une faute sans complicité politique. Di Rupo a un discours à géométrie variable. Quand il était chez Dexia où le paiement à la minute n’était pas mal non plus, il n’avait aucun problème. Le ministre Furlan (PS) joue la vierge effarouchée. Mais il était dans le gouvernement qui a laissé faire la mise en place de structures de droit privé sous la coupole Publifin.

C’est la faute du PS ?

Le CDH a aussi joué un fameux rôle d’hypocrite. Quand le député Desquesnes dépose un texte pour exempter Ores et donc Publifin du contrôle pendant deux ans, peu de gens se sont levés. Un autre exemple : l’aéroport de Liège appartient pour une grande partie à TEB participations. Or TEB participations, c’est Nethys. Vous croyez qu’on peut désigner la présidente de l’aéroport (NdlR : Marie-Dominique Simonet, députée wallonne CDH) sans l’accord de l’actionnaire majoritaire ? Ça veut dire que lorsque Lutgen et Di Rupo ont négocié les différents mandats en 2014, ils ont négocié celui de l’aéroport. J’imagine qu’ils sont allés demander à Stéphane Moreau son accord. C’est facile de tirer toujours sur lui mais il a fait plaisir à Elio.

Ce cumul vous dérange aussi ?

Le cumul de la présidence de l’aéroport avec un mandat de député est un conflit d’intérêts. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas chez nous mais il faut régler ça. A la présidence de la Sofico, on a fait un décret pour que M. Langendries (CDH) puisse encore rester un peu, à 60 000 euros par an. Quand on voit le ministre CDH Maxime Prévot qui s’indigne sur Publifin, je rappelle que son chef de cabinet est vice-président de NeWin, une filiale de Nethys.

La députée wallonne Virginie Defrang-Firket, qui est dans votre groupe au Parlement, est aussi vice-présidente de Publifin. Elle était au courant ?

Quand on est administrateur, on est au courant. C’est pour cela qu’il faut un contrôle du Parlement. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez dans une structure, vous avez envie de la défendre. C’est humain. J’ai connu des gens qui critiquaient la RTBF et quand ils se sont retrouvés dans le CA, ils ont développé une approche différente. C’est le problème de beaucoup d’administrateurs. Il faut que le parti désigne des administrateurs qui savent faire la part des choses. J’ai dit à Virginie que ce double rôle, ça n’allait pas.

Elle doit choisir ?

Oui et elle va le faire.





"En finir avec les rémunérations fixes"

Qu’est-il nécessaire de faire pour assurer la transparence dans les structures publiques en Wallonie ?

Un cadastre et des règles plus claires. Pourquoi certains directeurs d’intercommunale ont une voiture de société et d’autres pas ? Je ne dis pas que le fait d’avoir un véhicule de fonction est contestable, mais je veux de la transparence. Il faut aussi en finir avec les rémunérations fixes des administrateurs. Simplement des jetons de présence, et c’est tout.

Où trouve-t-on encore des rémunérations fixes ?

Dans un tas d’OIP comme la Sogepa, la Sowalfin, la SRIW et dans d’autres intercommunales. Six intercommunales n’ont pas répondu à la circulaire du ministre Furlan sur les rémunérations qu’elles octroient. Il ne les sanctionne pas. On doit pouvoir sanctionner un dirigeant public qui ne remplit pas ses obligations légales.

Vous voulez aussi rationaliser toutes ces structures ?

Bien entendu. Maintenant je ne rejette pas du tout le principe. Une intercommunale, c’est une association de communes pour mutualiser des moyens humains et financiers afin de répondre à une mission de service public. Il faut surtout vérifier si toutes les règles du code de la démocratie locale sont respectées.

Faut-il conserver toutes les intercommunales ?

Il faut se demander si elles sont encore toutes utiles. Il faut voir si elles n’exercent pas un métier qui va au-delà de leurs compétences et fait ainsi concurrence au secteur privé. Je citerai l’exemple du bureau d’études d’Igretec à Charleroi. Ensuite, il faut sans doute en supprimer certaines. Dans mon arrondissement, par exemple, Aqualis avait été mise en place pour le thermalisme, a-t-elle encore sa raison d’être ? On peut aussi envisager d’en fusionner certaines. Enfin, toute une série de structures de développement économique liées à un bourgmestre socialiste sont-elles encore nécessaires ? Via ces structures, on éparpille les moyens régionaux et européens.

Des exemples ?

Rien qu’en région liégeoise, il y a l’Arebs à Seraing, Flemalle initiative, Meuse-Condroz, Gre-Liège, etc. On voit aussi le ministre Marcourt qui veut soi-disant fusionner les outils économiques wallons. Qu’est-ce qu’on va faire ? Une coupole, une couche en plus. Vous allez voir, il y aura juste un bâtiment commun, une cafétéria et une salle de billard… En échange de ça, le CDH a demandé un pôle hospitalier.

Encore une fois, cette manière de faire est très ancienne et ne concerne pas que le PS et le CDH ?

Mais je ne suis pas d’accord avec cette manière de faire. En Wallonie, ce sont surtout ces partis qui font ça. Ils ont une mainmise sur tout. Il n’y a plus eu d’administrateur général adjoint au Forem depuis dix ans et maintenant on en a mis un parce que le CDH en voulait un. Vous savez, même dans mon parti, ce n’est pas toujours facile. Le ministre Di Antonio (CDH), lorsque j’aborde la question de la fusion des Tec, me dit que les administrateurs MR ne sont pas d’accord avec moi. Qu’est-ce que j’en ai à faire, moi ? On aura moins d’administrateurs et alors ? Si on veut redorer notre image, il faut des solutions radicales.