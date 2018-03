Huit hypermarchés Carrefour sont en grève ce vendredi, a indiqué la direction du groupe de distribution en affirmant "ne pas comprendre l'agenda des syndicats". Sont concernés, en cette veille de long week-end, les magasins d'Ans, Belle-Île (Angleur), Bomerée, Boncelles, Fléron, Herstal, Flémalle et Genk.

"Depuis l'annonce du plan de transformation en janvier, nous avons mené sept conseils d'entreprise extraordinaires, six réunions locales de consultation et nous avons répondu par écrit à 475 questions des partenaires sociaux. La direction met toujours un point d'honneur à agir en toute transparence et les réunions sont constructives. Nous ne comprenons donc pas pourquoi les syndicats veulent empêcher les clients de ces huit magasins de faire leurs courses", a commenté la direction.

Celle-ci dit "avoir de la compréhension pour la réaction émotionnelle des travailleurs des hypermarchés de Belle-Ile et de Genk (qui vont fermer, ndlr) mais ne comprend pas l'agenda des syndicats et ne peut accepter les actions des syndicats dans les autres magasins".

Du côté des travailleurs, on souligne que ce mouvement fait suite à la décision du personnel de l'hypermarché de Belle-île d'observer deux jours de grève vendredi et samedi.

Selon le front commun syndical, la direction de Carrefour n'apporte aucune réponse à ses questions. Il déplore également "l'absence de discussion avec la société immobilière possédant les galeries où se trouvent les Carrefour menacés de fermeture et l'absence de vision efficiente concernant l'avenir de l'enseigne dans sa version intégrée en Belgique".

Les syndicats rappellent enfin que Carrefour a présenté un plan de restructuration alors qu'il réalise "65 millions d'euros de bénéfices, dont 50 millions ont été distribués aux actionnaires".

La restructuration imposée par le groupe coûtera plus de 1.200 emplois en Belgique.