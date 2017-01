Les dernières faibles chutes de neige quitteront la Belgique vers le sud dimanche soir et durant la nuit. Des plaques de glace et de givre se formeront dans l'intérieur du pays et rendront les routes glissantes et dangereuses, prévient l'Institut royal météorologique.

Le verglas se maintiendra dans l'ensemble des provinces wallonnes et à Bruxelles jusqu'aux environs de 8h00 lundi matin. Cette situation peut gêner le déplacement des piétons, des cyclistes et ralentir le trafic routier, souligne l'IRM, qui appelle à garder des distances de freinage suffisantes et à modérer sa vitesse.

Une zone pluvio-neigeuse se situe sur le sud-est de la province de Hainaut, détaille le Centre régional de crise de Wallonie. Elle pourrait se décaler sur le sud de la province de Namur mais devrait s'estomper en début de soirée. En première partie de nuit, seules quelques averses résiduelles subsisteront avant de faire place à un temps sec. La vigilance renforcée est maintenue.

De nombreuses files ont été observées dimanche après-midi sur les axes menant aux différentes pistes de ski du massif ardennais. Pour le retour, il est demandé aux automobilistes de faire preuve de patience, d'autant que les conditions restent hivernales. La plus grande prudence est requise aux endroits exposés tels que les ponts et les bretelles d'accès aux autoroutes.