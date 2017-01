L’enquête EU-SILC qui vient d’être rendue publique par le SPF Economie, mesure la privation matérielle. Le moins qu’on puisse en penser est que la Belgique ne fait pas figure de bonne élève. En 2016, 6 % de la population en Belgique se trouvaient en situation de privation matérielle sévère. La moyenne européenne est à 8 % pour 2015.

Cette étude se base sur neuf éléments relatifs à la privation de biens matériels et à l’incapacité de réaliser certaines actions symboliques du niveau de vie normal. Une personne se trouve en situation de privation matérielle sévère lorsqu’au moins quatre éléments de privation s’appliquent. Au total , 22 % des Belges déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts.

7 % des Belges n’arrivent pas à payer leurs factures à temps, 6 % des Belges ne peuvent s’offrir un repas composé de viande, de poulet ou de poisson tous les deux jours au moins, 7 % n’ont pas de voiture personnelle. Pour ces trois éléments-là, vous noterez que la proportion n’est pas énorme par contre. Plus d’un quart des Belges ne peut faire face à une dépense imprévue, 26 % précisément, et la même proportion ne peut s’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile.

7,5 % des Wallons ne savent pas rembourser tous leurs crédits

Interrogé sur la croissance inquiétante du surendettement en Wallonie, le ministre Maxime Prévot (CDH) répondait qu’effectivement en Wallonie, 7,43 % des emprunteurs sont défaillants pour au moins un contrat.

Il précise : "En chiffres bruts, c’est 150.873 emprunteurs wallons défaillants qui sont enregistrés auprès de la Centrale des crédits aux particuliers (CCP). Parallèlement, au cours de la même année, les services de médiation de dettes agréés par la Wallonie ont traité 19.660 dossiers."

Pour Edmund Stoffels, député socialiste auteur de la question, le problème vient entre autres de la hausse des charges fixes (énergie, télécom, eau, taxes…) qui, selon de nombreuses études, ont gonflé depuis 12 à 15 ans.

"Le lien entre le surendettement et l’évolution du coût de la vie est quant à lui difficile à établir", répond le ministre. Il ajoute, en se basant sur le dernier rapport d’évaluation de l’Observatoire du crédit de l’endettement, que la cause principale du surendettement en Wallonie "serait les accidents de la vie (perte d’emploi, divorce, etc.) dans 40,4 % des cas."

La deuxième cause serait "des revenus trop faibles pour couvrir les besoins vitaux. C’est dans ce cas que l’augmentation du coût de la vie a sans nul doute un impact", concède le ministre. 23,2 % des cas de surendettement se classent dans cette catégorie.