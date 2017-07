Plus de 230.000 personnes ont assisté vendredi aux festivités de la fête nationale à Bruxelles, selon le bilan définitif communiqué à minuit par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere. Il n'y a pas eu d'incident notable.

Quelque 25.000 personnes ont regardé depuis la place des Palais, auprès de la famille royale, le spectacle programmé en soirée. Il s'agit de la capacité maximale de la place. Environ 5.000 autres personnes ont regardé le feu d'artifice depuis la place Royale, faisant monter le public à 30.000 personnes. La porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique Nancy Ferroni a notifié avant 23H00 un bilan des interventions. Les secouristes avaient alors prodigué 143 soins dans les postes installés sur les sites de festivités. Par ailleurs, 12 personnes ont été évacuées en ambulance vers des hôpitaux, certaines pour des coups de chaleur et au moins une pour une éventuelle fracture.





Plus de 100.000 projectiles ont été tirés

La fête nationale s'est clôturée vendredi à 23H00 avec un grand feu d'artifice musical tiré depuis le jardin et les toits du Palais des Académies à Bruxelles. La capacité maximale autorisée pour la place des Palais a été atteinte et la police a dû fermer les accès par mesure de sécurité. Le roi Philippe, la reine Mathilde et leur fille aînée, la princesse Elisabeth, étaient présents. La princesse Astrid et le prince Lorenz ont également assisté cette année au spectacle avec deux de leurs filles. Le vice-Premier ministre Didier Reynders, le bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close et le chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Ixelles Michel Goovaerts comptaient parmi les invités.

Comme l'an dernier, plus de 100.000 projectiles ont été tirés, selon Benoît Halein, dirigeant, avec son père Georges né le jour de la fête nationale, des Maîtres artificiers Van Cleemput. Pour cette édition, les artificiers avaient modernisé leurs équipements, avec de nouveaux projectiles espagnols qui produisent un rendu plus net, moins de fumée et sont plus lumineux. "Ces nouvelles chandelles rendent un effet vraiment spécial et devraient marquer les gens", indiquait un Benoît Halein plein d'espoir. "On a cette année une palette de couleurs très large, jusqu'à de l'orange".

Le feu d'artifice a été lancé sur un premier morceau de musique classique, le chœur "O Fortuna" des Carmina Burana composées par Carl Orff. Des musiques puissantes ont accompagné le spectacle, telles "Protectors of the Earth" de Thomas Bergersen ou la bande son du film "Pearl Harbor". Le final du feu d'artifice a été effectué sur la musique de Batman.