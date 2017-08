Un peu plus de 4.500 candidats se sont inscrits à l'examen d'entrée aux études de médecine et dentisterie, indique mardi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares).

Les étudiants désirant entamer des telles études doivent passer cet examen obligatoire prévu le 8 septembre prochain. Le nombre d'inscrits devrait encore augmenter, les inscriptions étant permises jusqu'à 23h59 ce mardi. Parmi les candidats inscrits, un peu plus de 3.500 ont payé les frais d'inscription obligatoires de 30 euros, qui seront remboursés après participation effective à l'épreuve. Pour les autres, "si la somme n'est pas versée sur le compte pour le 10 août, leur inscription ne sera pas validée", souligne l'Ares.

Outre les jeunes entamant leurs études, les étudiants qui ont réussi les 45 crédits nécessaires pour valider leur 1ère année de bachelier (pour l'année scolaire 2016-2017 donc) mais qui n'ont pas réussi à se classer en ordre utile à l'issue du concours organisé en fin d'année peuvent également s'inscrire à cet examen. S'ils le réussissent, ils pourront accéder à la 2e année de bachelier.

Les participants seront évalués sur huit matières, réparties en deux catégories: la "connaissance et compréhension des matières scientifiques" (chimie, biologie, physique et mathématiques) et la "communication et analyse critique de l'information" (raisonnement, analyse, critique, capacité à communiquer, capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre...).

Pour réussir l'examen d'entrée, l'étudiant devra obtenir une moyenne d'au moins 10/20 dans chaque partie et un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières évaluées.

L'an dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur francophone, Jean-Claude Marcourt, estimait que seuls 10% des candidats environ devraient réussir cette épreuve de sélection.