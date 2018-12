Plus de la moitié des Belges ne passent pas des pneus été aux pneus hiver, soit 59% de la population. C'est la conclusion d'une étude de Bridgestone, qui a sondé les connaissances des Wallons et des Flamands quant à l'importance d'un changement rapide de pneus. L'étude montre qu'il existe une nette différence de comportement et de pensée entre le Nord et le Sud de notre pays.

Cette année, à peine 46 % des Wallons sont passés des pneus été aux pneus hiver, contre 40 % des Flamands. Ceux qui changent de pneus le font avant tout pour des raisons de sécurité et d'allongement de leur durée de vie.

En Wallonie, 32 % des sondés pensent que les pneus toutes saisons sont aussi bons que les pneus hiver, et 31 % se passent de pneus hiver car ils ne couvrent que de courtes distances. 27 % déclarent que les pneus hiver sont trop chers. En Flandre, le prix est le critère principal : 40 % ne changent pas de pneus parce qu'ils les trouvent trop chers. 28 % citent l'argument des pneus quatre saisons, et 11 % disent qu'ils ne parcourent que de courtes distances et ne pensent donc pas qu'il soit nécessaire d’en changer.

(...)