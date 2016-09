Polémique: 550 monuments du patrimoine wallon en péril

Belgique

Ce week-end, la Wallonie fête son patrimoine. Thème de cette 28e édition : le patrimoine religieux et philosophique. L’occasion pour les Belges de découvrir quelques joyaux de l’architecture wallonne mais aussi, pour le député libéral Pierre-Yves Jeholet, de lancer un cri d’alarme - "un gros coup de gueule aussi" - vis-à-vis du gouvernement wallon dans sa gestion du petit patrimoine rural en Wallonie.

L’enjeu : la disqualification d’environ 550 monuments wallons classés depuis des années. Sont concernés 238 chapelles, 148 fermes et 164 maisons. Plus en détail, des enquêtes liées au déclassement ont été ouvertes pour la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Hannut, une Croix de Jeumont à Wellin ou la chapelle Saint-Amand à Soye… pour ne citer que ces trois exemples.

L’objectif du gouvernement wallon, selon le bourgmestre de Herve, "serait de réaliser des économies dans les budgets wallons. En quelque sorte, on brade notre patrimoine - et plus particulièrement notre petit patrimoine rural, notre identité donc - sur l’autel de l’austérité budgétaire." Une fois "déclassés", ces sites et monuments ne pourront en effet plus faire l’objet d’un subside régional pour leur entretien.

Leur charge se reporterait dès lors sur les budgets communaux, voire les bonnes âmes - souvent les riverains. "Cette batterie de disqualifications pose également un problème pour les droits des propriétaires des biens classés qui se verraient à l’avenir privés de tout subside régional", poursuit l’élu MR, qui craint clairement qu’il ne s’agisse ici que "d’un premier train de disqualifications". "Il y a fort à parier que d’autres suivront".

Du côté du cabinet du ministre en charge du dossier Maxime Prévot (cdH), on ne nie pas qu’en cette période d’austérité budgétaire, la réévaluation du patrimoine wallon classé permettra de mieux utiliser les deniers publics. Mais dément toute volonté d’abandon du petit patrimoine rural.

"L’idée n’est pas de dégrossir mais de réévaluer. Ce qu’on classait il y a vingt ans ne le serait peut-être plus aujourd’hui. Les critères ont évolué. D’ailleurs, une minorité fait l’objet d’un déclassement complet (une dizaine de dossiers à l’heure actuelle, NdlR) . De plus, un déclassement ne signifie pas que le bien n’a plus de valeur. Il peut, en outre, bénéficier d’un subside Petit patrimoine wallon."

Pierre-Yves Jeholet n’en démord néanmoins pas : "Je suis intimement convaincu que le gouvernement wallon ira encore plus loin dès qu’il en aura l’occasion".





Patrimoine : 85 % des subsides régionaux aux communes étiquetées PS et cdH

Régulièrement, le député libéral wallon Pierre-Yves Jeholet se fait l’écho d’une certaine impartialité en matière de distribution de subsides régionaux aux communes. Il l’avait dénoncé l’an passé pour les fonds Feder (fonds européens) ou, en 2014, au sujet des subsides sportifs. En clair, les communes dirigées par des bourgmestres des mêmes partis que ceux présents au gouvernement wallon sont mieux traités que les autres, à savoir les bourgmestres MR et, dans une moindre mesure, indépendants."C’est aussi le cas en matière de subsides octroyés pour la restauration du patrimoine classé", dénonce le député-bourgmestre (voir tableau ci-dessous). "Nos calculs, réalisés sur base du bilan des chantiers de restauration subsidiés et suivis en 2014 et 2015 par le Service public wallon en charge de la restauration du patrimoine classé public et privé, dévoilent des résultats plus qu’interpellants. Révélateurs, en tous les cas, que ce sont les critères partisans et politiques qui priment."

Au gouvernement, on remarque que pour obtenir un subside régional, il faut rentrer un dossier… "Certes, rétorque Pierre-Yves Jeholet, mais à force de se faire recaler, de nombreuses communes se disent que cela ne sert plus à rien d’investir du temps, de l’énergie pour rentrer des dossiers qui, de toute façon, n’aboutiront pas."