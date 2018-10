Selon plusieurs sources, l’actuel échevin Guy Flament et son fils, Steve, qui exercera des fonctions scabinales lors de la prochaine mandature ont diffusé sur Facebook des publications à tendance raciste dont deux exemples figurent en illustration de cet article.

Ces propos remontent à environ deux ans pour certains. Les plus récents datent de quelques mois. Parmi les autres, non illustrés, nous étant parvenus, on retiendra notamment une publication partagée par le fils diffusée initialement par "Les fidèles sarkosystes" qui commentent : "C’est tellement vrai. Pas besoin d’un long article pour décrire la France d’aujourd’hui." On y voit deux voitures, l’une conduite par un Européen, en dessous de laquelle il est indiqué "135 euros d’amende" et l’une conduite par une femme voilée, en dessous de laquelle on peut lire "854 euros d’allocations".

Une autre provenant du "Peuple de France" où l’on voit le Général de Gaulle avec une légende évocatrice : "Le général de Gaulle s’offre des bains de foule avec des drapeaux français partout. Que cette France était belle !"

Selon nos sources , on aurait déjà parlé de ces statuts Facebook au sein du comité du parti mais le mot d’ordre aurait été de "régler son linge sale en interne". À l’heure où les Bleus rempilent avec les socialistes, les langues semblent désormais se délier. Selon Steve et Guy Flament, il s’agit tout simplement de jalousie du succès politique familial. "Cela fait quelques mois qu’on nous harcèle. Une plainte a d’ailleurs été déposée contre une personne qui figurait sur notre liste. Nous ne sommes pas racistes."

Et le père d’ajouter qu’il a engagé des personnes d’origine étrangère, notamment en tant qu’article 60. Lors de notre conversation téléphonique, Guy Flament nous a, dans un premier temps, affirmé que partager certaines publications ne signifiait pas que l’on était raciste avant de nous rappeler et de nous préciser que jamais, il n’avait diffusé de tels propos.

Marc Verslype, tête de liste MR aux élections, dit avoir entendu parler de certains propos mais n’avoir jamais rien vu. "Il va de soi que si cela s’avère exact, j’en référerai au responsable du parti et des mesures seront prises."

Quant à la bourgmestre, Fabienne Winckel, qui a donc resigné avec le MR pour la nouvelle majorité, elle dit n’être au courant de rien et ne pas tolérer des propos racistes.