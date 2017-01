Depuis samedi soir, des concentrations élevées en particules fines (PM10) sont mesurées dans l'air ambiant et le seuil d'information de 50 µg/m³ est actuellement dépassé en Flandre et au nord du sillon Sambre et Meuse en Wallonie, annonce dimanche la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine).

La concentration moyenne sur 24h mesurée était à 09h00 de 56 µg/m³ en Flandre, de 57 µg/m³ en Wallonie au nord du sillon Sambre-et-Meuse et de 49 µg/m3 sur l'ensemble du sud du pays, et de 44 µg/m³ à Bruxelles, sachant que 50 µg/m³ est le seuil à partir duquel la population doit être informée.

Les concentrations élevées en particules fines sont dues à une mauvaise dispersion de la pollution de l'air due à des vitesses de vent faibles à très faibles. Les conditions météorologiques resteront globalement défavorables aujourd'hui et jusque demain/lundi, prévient Celine.

Les concentrations de PM10 devraient, dès lors, demeurer au dessus de 50 µg/m³ en Région flamande et en Région wallonne au nord du sillon Sambre-et-Meuse jusque demain/lundi.

Il est notamment recommandé, dans les zones exposées à des concentrations élevées en polluants, de ne pas réaliser d'exercice physique intense et/ou prolongé, comme le jogging par exemple. En cas de nécessité, il ne faut pas hésiter à prendre un avis médical, ajoute la cellule.