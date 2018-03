Fusionner les TEC wallons en une seule structure, comme l'a décidé il y a quelques semaines le gouvernement wallon en mettant notamment en avant des économies à réaliser, est une erreur.

C'est ce qu'a expliqué mardi André Flahaut (PS) en présentant à Mont-Saint-Guibert sa onzième campagne de proximité "Flahaut Dispo".

Pour le Nivellois, les économies en question seront pelliculaires alors que cette réforme éloignera les centres de décision du terrain. Ce qui entrainera davantage de difficultés pour prendre en compte des spécificités locales, par exemple en Brabant wallon.

André Flahaut estime que les politiques de mobilité doivent absolument tenir compte de certaines spécificités des bassins de vie qu'elles concernent. Dans le cas du Brabant, c'est notamment la proximité avec Bruxelles et les mouvements quotidiens importants vers la capitale, mais aussi la nécessité pour le TEC de développer un axe est-ouest dans la Jeune Province, ce que ne fera pas le RER. Le Brabant wallon est également un mélange de ruralité souvent peu desservie par les transports en commun et d'entité plus urbaines, mais sans qu'existe une grande agglomération.

"Si le Brabant wallon a un seul représentant - pour 400.000 habitants - dans un conseil d'administration, comment va-t-il faire entendre sa voix face aux grosses provinces, qui seront écoutées en premier lieu? Sous prétexte de simplification et d'économies, les spécificités seront diluées dans un grand ensemble, et on éloignera les décisions du terrain. C'est le contraire de ce que veulent les citoyens", indique André Flahaut.