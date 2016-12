Nouveau rebondissement dans l’affaire des visas à une famille syrienne. Cette fois-ci, la polémique ne visa pas le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo Frandken (N-VA), mais bien le père de la famille concernée. Selon nos confrères de Het Laatse Nieuws , le père de la famille a passé deux semaines à l’étranger entre fin novembre et début décembre pour un voyage d’affaires. Il a quitté Alep pour le Liban, d’où il a rejoint les Émirats arabes unis puis l’Inde, avant de retourner à Alep. Ses avocats ont confirmé l’information mais ont nié l’hypothèse du voyage d’affaires. Ils assurent que, face au refus de Theo Francken de leur octroyer des visas famille , le père a tenté de trouver une autre destination pour fuir la Syrie et mettre sa famille hors de danger. "Il a eu l’opportunité de partir en Inde et il en a profité pour voir s’il pourrait y faire venir sa famille" , a précisé M e Olivier Stein. Comme cette tentative a échoué, il est retourné auprès des siens à Alep.

Pour les avocats, "cette information ne change rien : personne ne peut reprocher à un homme de tout mettre en œuvre pour sauver son épouse et ses enfants. C’est parce que le gouvernement a refusé d’appliquer pendant plusieurs semaines des décisions de justice que la famille a été placée dans une situation de désespoir telle qu’elle a tenté de se protéger autrement."

Furibards, ils ont aussi pris ces nouvelles révélations comme "une énième tentative de détourner le débat sur le refus de respecter une décision de justice".

De son côté, Theo Francken a préféré faire profil bas et s’est abstenu de tout commentaire.

Le président de la N-VA, Bart De Wever, voit par contre cette affaire d’un très mauvais œil. "Si ces informations sont exactes, elles ne font que renforcer les soupçons qu’il s’agit d’un dossier mensonger. Je ne veux pas minimiser la situation à Alep. Theo Francken a délivré cette année plus de 1.000 visas humanitaires à des personnes qui revenaient de l’enfer, parmi lesquelles un grand groupe de chrétiens d’Orient. Mais ce dossier est entouré de doutes. Ces nouvelles données ne font que les accroître. Si cet homme était vraiment en danger de mort, pourquoi abandonne-t-il ses enfants et sa femme deux semaines pour aller à l’étranger ? Pourquoi ne les a-t-il pas emmenés en lieu sûr ? Et puis, qu’y avait-il de si urgent à faire aux Émirats arabes unis et en Inde ?", s’est-il interrogé.Sarah Freres