Pour le ministre Marcourt, le fédéral veut "manipuler les chiffres des quotas"

Belgique

"J'ai pris acte des conditions imposées par le fédéral et soumettrai l'idée d'un examen d'entrée à l'ensemble des parties prenantes (universités, étudiants, étudiants en médecine)", a indiqué Jean-Claude Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles à Belga vendredi.

Il a toutefois regretté que le fédéral ait porté son choix sur un examen plutôt qu'un concours à l'entrée des études en médecine et accuse le fédéral de vouloir "manipuler les chiffres des quotas" de numéros Inami. La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, a annoncé jeudi soir avoir trouvé un accord au sein du gouvernement sur l'établissement des quotas de numéros Inami pour l'année 2022. Elle a aussi indiqué qu'elle accepterait de donner des numéros Inami aux étudiants en cours de cursus uniquement si le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles approuve, "avant la deuxième lecture de l'arrêté royal sur les quotas, un décret instaurant un examen d'entrée avant le début de la 1ère année de médecine".

"Je prends acte de ces conditions et j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une exigence forte", a réagi Jean-Claude Marcourt. Le ministre s'étonne toutefois que l'idée d'un concours d'entrée n'ait pas été retenue. "Avec un concours, c'était plus clair et cela permettait d'éviter la formation de nouvelles bulles (de numéros Inami, ndlr) mais pour cela, il faut justifier de manière pertinente le nombre d'attestations délivrées. L'examen d'entrée permet au fédéral de manipuler les chiffres des quotas selon son bon vouloir", dénonce-t-il.

Il souligne qu'en Flandre, où un examen d'entrée est mis en place depuis la fin des années 1990, "il y a chaque année plus de lauréats que de numéros Inami disponibles". Cela ne règlerait donc pas entièrement le problème du surplus d'étudiants francophones diplômés ces dernières années.





Les étudiants accusent le gouvernement fédéral de communautariser les soins de santé

Le front commun des étudiants, réunissant la Fédération des étudiants francophones (FEF), l'Union des étudiants de la Communauté française (Unécof), le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (CIUM) et six conseils étudiants, accuse dans un communiqué vendredi le gouvernement fédéral de "communautariser les soins de santé et de faire fi des enseignements du Conseil d'État". Il réagit ainsi à la décision du fédéral de maintenir la clé de répartition des quotas des numéros Inami entre la Flandre (60%) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (40%), contre l'avis de la commission de planification médicale qui proposait une répartition plus favorable aux francophones. Pour les étudiants, la décision du gouvernement fédéral "va mettre en péril grave l'avenir de nos soins de santé". La ministre de la Santé, Maggie De Block, justifie la décision de garder inchangée la clé de répartition par les risques de pénurie en Flandre mais aussi par le surplus d'étudiants francophones diplômés d'ici 2021.

Les étudiants saluent "le changement de position du gouvernement fédéral quant à la pénurie en Flandre". Toutefois, "en ne prenant pas en compte l'augmentation des besoins futurs davantage prononcés en Wallonie, (...) contre toute évidence scientifique, le cabinet De Block et le gouvernement fédéral répondent à des logiques partisanes" plutôt que de rechercher l'intérêt général.

Les étudiants rappellent également que les quotas 2021 ont été invalidés par le Conseil d'État cet été, la haute juridiction les estimant non fondés. "Par conséquent, en l'absence de nouvelles motivations justifiant le nombre de numéros Inami, (...) chaque été, nous revivrons la même situation que celle de 2016".

Le front commun estudiantin formule trois exigences: l'attribution d'un numéro Inami à tous les étudiants en cours de cursus, l'analyse des quotas fédéraux par un audit externe et une opposition au lissage négatif, c'est-à-dire le mécanisme qui réduirait le nombre d'étudiants admis en médecine dans les universités francophones en compensation du surplus de diplômés ces dernières années.





"C'est un scandale, les francophones se font complètement avoir" (présidente Unécof)

La décision du gouvernement fédéral de maintenir la clé de répartition des quotas des numéros Inami entre la Flandre (60%) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (40%) est "scandaleuse", selon Opaline Meunier, présidente de l'Union des étudiants de la Communauté française (Unécof). "Entre les chiffres objectifs du secteur, les évidences scientifiques qui vont vers une clé 43% (pour la Wallonie, ndlr)/57% (pour la Flandre ndlr) et la clé 40/60 qui relève de la pure idéologie, le gouvernement a choisi l'idéologie", s'indigne-t-elle. "C'est un scandale de choisir l'idéologie plutôt que de se conformer aux faits", s'offusque Opaline Meunier. "C'est la N-VA qui est à la manœuvre dans ce dossier et les francophones se font complètement avoir".

La présidente de l'Unécof est également scandalisée par la décision de la ministre de la Santé, Maggie De Block, de n'attribuer des numéros Inami qu'aux étudiants en dernière année de médecine et de soumettre les autres à des évaluations annuelles pour déterminer si elle accorde le précieux sésame. "Encore une fois, elle choisit une solution bancale et annuelle plutôt que la stabilité", déplore-t-elle. "C'est vraiment pour tenir la Communauté française qui devra chaque année aller mendier pour des numéros Inami. C'est une ingérence du fédéral qui n'est pas normale".

Elle salue toutefois la décision de Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'Enseignement supérieur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, de suivre la décision des tribunaux civils en ce qui concerne les "reçus-collés", ces étudiants qui ont réussi leurs examens mais qui ne se sont pas classés en ordre utile lors du concours organisé en fin de 1ère année.

"Même si la décision des tribunaux est défavorable aux étudiants, l'arrêté royal instaurant le concours a été suspendu donc le ministre sera bien obligé d'inscrire tous les étudiants dans l'année supérieure", précise-t-elle.





Le quota francophone est augmenté, fait valoir Olivier Chastel

Pour la première fois depuis plusieurs années, le quota francophone des numéros Inami pour médecins diplômés est augmenté puisqu'il passera en 2022 à 528 au lieu de 492 actuellement, a souligné vendredi le président du MR Olivier Chastel, au lendemain d'une décision du gouvernement stigmatisée par l'opposition francophone.

A ses yeux, le gouvernement fédéral a tenu compte de l'avis rendu par la commission de planification en se basant sur le cadastre dynamique attendu depuis des années.

"Mais depuis cet avis, le Conseil d'État a cassé la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'instaurer un filtre après la première année d'étude", rappelle Olivier Chastel. "Cela va vraisemblablement provoquer un excédent d'étudiants diplômés dans les facultés de médecine francophones en 2021. Le gouvernement doit dès lors anticiper et réajuster à la baisse les quotas 2022. Cette mesure de correction est proposée dans l'attente d'une nouvelle estimation de la commission de planification pour l'année 2023".

Le MR salue par ailleurs l'intention du gouvernement fédéral d'octroyer un numéro INAMI à tous les étudiants en cours de cursus. Il importe maintenant que la Fédération Wallonie-Bruxelles valorise davantage les filières en pénurie afin de faire face au manque de médecins généralistes dans certaines régions du pays et de certaines spécialités, selon M. Chastel. Il appelle aussi la Fédération à mettre en place un examen d'entrée.

Le gouvernement fédéral s'est accordé jeudi sur le nombre de numéros Inami qui seront octroyés aux nouveaux médecins diplômés en 2022 en maintenant inchangée la clé de répartition des quotas entre la Flandre (60%) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (40%), en dépit d'une recommandation de la commission de planification de l'offre médicale qui, au début de l'été, avait proposé d'ajuster la répartition à 56,5% pour la Flandre et 43,5% pour le sud du pays.