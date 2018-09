Securitas est actif dans la surveillance et la sécurisation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, du siège de la police locale d’Anvers dans la Noorderlaan depuis une semaine. C’est la première fois qu’un commissariat de police du pays confie la sécurité de son accueil à un partenaire externe. Une situation inédite qui interpelle le syndicat national de police et de sécurité (SNPS).

(...)