"Prenez une personne qui vit dans le centre de Bruxelles : où peut-elle garer sa voiture ? Et même son vélo, son scooter. Depuis 10 ans, on estime à 28 000 les places de stationnement en voirie qui ont été supprimées en Région bruxelloise. Cela va à l’encontre du confort de certains habitants résidentiels, de certains secteurs d’activités et de loisirs comme les théâtres, salles de concerts ou encore de l’Horeca, etc. La tendance est la même à Namur, à Charleroi ou encore dans les villes flamandes", lance Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. "Le parking, ça fait partie d’un écosystème en soi."

(...)