Le plus surprenant dans la décision de Paul Magnette, ce n’est pas qu’il ait choisi de se replier sur Charleroi. C’est que son repli ne surprend personne. Car ils sont nombreux, avant lui, à avoir annoncé vouloir faire ce choix - quand ils ne l’ont pas déjà posé. Et il ne faut pas remonter très loin dans le temps. Au plus fort du scandale Publifin, Willy Demeyer (PS) a annoncé qu’il quittait la Chambre pour se concentrer exclusivement à la gestion de Liège dont il est bourgmestre. Philippe Close (PS), le nouveau bourgmestre de Bruxelles-Ville vient, lui, de renoncer à son poste de député bruxellois. Son homologue d’Uccle, Boris Dilliès - lequel succède à Armand De Decker, en indélicatesse avec l’opinion publique - a effectué le même choix.

D’autres ont déjà marqué leur préférence pour leur mandat communal. Le no 2 du gouvernement wallon, Maxime Prévot (CDH), a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il ne cumulerait plus et que son choix se portait sur la fonction de bourgmestre de Namur.

Olivier Maingain, le patron de Défi, adopte la même ligne. Fraîchement rallié à l’idée du décumul, il annonce désormais à tout le monde qu’il effectue son dernier mandat de député et réservera à l’avenir l’essentiel de son temps à sa commune de Woluwe-Saint-Lambert (ainsi qu’à son poste de président de parti).

Le décret wallon limitant le cumul entre le mandat de député et une fonction exécutive dans une commune wallonne avait déjà conduit plusieurs élus à choisir leur commune. C’est le cas d’Yves Binon (MR) qui a préféré le poste de bourgmestre d’Ham-sur-Heure, de Françoise Fassiaux (PS), qui a gardé le maïorat de Chimay et d’Alfred Gadenne (CDH) qui a fait de même à Mouscron.

La commune, un moteur historique

Cette préférence pour le niveau communal n’étonne pas John Pitseys, philosophe et chercheur au Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp). "C’est le goût pour la gestion politique qui pousse les hommes politiques dans ce choix, expose-t-il. Ils préfèrent généralement un mandat exécutif plutôt qu’un mandat de représentation parlementaire. Beaucoup d’échevins m’ont déjà dit que s’ils devaient choisir entre leur mandat communal ou celui de député, ils choisiraient de rester échevin. Car cela leur permet de faire des choses."

Le niveau local est aussi le niveau à partir duquel se conduisent les carrières politiques. "En Belgique, observe John Pitseys, c’est souvent à partir de l’ancrage local qu’on se présente aux élections, qu’on tisse des réseaux, qu’on crée des alliances, qu’on fait aussi parfois des obligés." C’est dire son importance. "A choisir, il vaut mieux couper la cime de l’arbre, même si elle produit des fruits très visibles, que la souche elle-même d’où vient la sève qui permet à un homme politique de grandir la plupart du temps."

Et cette importance de la commune est elle-même liée à l’importance juridique et institutionnelle des communes dans l’histoire du pays. "La Belgique est un pays de communes au départ, professe le philosophe. A partir du moment où on peut faire dans les communes tout ce qui relève de l’intérêt communal, cela laisse une très grande marge d’action et un grand pouvoir de gestion."

A contrario, la marge d’action des députés est, en Belgique, assez restreinte - plus que dans d’autres pays en tout cas. "Etre député, ce n’est pas une fonction privilégiée, avance le chercheur. A partir du moment où on est dans un système de partis, qui aboutit à des majorités souvent assez rigides, pilotées à partir du gouvernement et des structures de parti, les marges de manœuvre du parlementaire sont réduites."