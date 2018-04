Il n’est pas rare qu’une personne âgée rencontre des problèmes pour conduire, sans toutefois l’admettre. Ses proches le constatent. Elle représente un risque pour les autres usagers, et surtout pour elle-même. C’est là qu’intervient le Cara (Centre d’aptitude à la conduite et d’adaptation des véhicules). Son rôle : tester les aptitudes à la conduite, via des examens médicaux, psychologiques et de conduite pratique. Ils peuvent également s’appliquer à des personnes plus jeunes mais souffrant de troubles physiques ou psychologiques.(...)