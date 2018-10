Dans moins d’une semaine, ce mercredi 31 octobre, des nuées de monstres, sorcières et autres fantômes miniatures défileront dans les rues de toutes les bourgades du pays, frappant aux portes pour réclamer des bonbons.

Outre les histoires que se racontent les enfants pour jouer à se faire peur, un risque bien réel guette ces cortèges qui déambulent dans le noir : les automobilistes.

L’Institut Vias a quantifié le phénomène, en analysant le nombre d’enfants piétons, âgés de 3 à 12 ans et victimes d’un accident en octobre et novembre, entre 2008 et 2017.

(...)