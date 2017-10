Les camionneurs sont surreprésentés parmi les victimes de ces accidents.

Viaduc de Wauthier-Braine, échangeur de Daussoulx, E42 entre Andenne et Daussoulx : les chantiers ont semblé se multiplier sur nos routes et autoroutes ces derniers mois. Outre les embouteillages et ralentissements qu’ils impliquent, ils constituent également un risque considérable en matière de sécurité routière.

"En 2016, on a recensé en Wallonie 219 accidents corporels en présence de chantiers. Ces accidents ont entraîné le décès de neuf personnes et des blessures à 323 autres. Les accidents de chantier représentent chaque année en moyenne 2 % de tous les accidents corporels enregistrés", analyse Belinda Dematia, porte-parole de l’AWSR, qui nous livre les résultats d’une étude que l’Agence wallonne pour la sécurité routière a réalisée.