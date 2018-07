Un juge d'instruction français est en déplacement à Bruxelles , en commission rogatoire, dans le cadre d'un volet du dossier Nemmouche.

Ce jeudi matin, le service d'ordre au Portalis du Palais de Justice de Bruxelles est plus important que d'habitude.

Et pour cause, selon nos informations, Mehdi Nemmouche doit être interrogé par un juge d'instruction français. Cette commission rogatoire n'est en rien liée avec l'attentat du Musée juif, dont il est le principal suspect et pour lequel il sera jugé début d'année prochain, probablement en janvier. En réalité cela concerne une histoire avec des otages français, qui pensaient avoir reconnu ce dernier lors de l'attentat du 24 mai 2014. En effet, ils pensaient que M. Nemmouche avait été l'un de leurs géoliers en Syrie. Selon nos sources, c est l'objet de l'audition programméee et peut être actuellement déjà en cours de Nemmouche au Portails, rue des Quatre Vents. L'accès au bâtiment est restreint. Un périmètre est installé.