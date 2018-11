Le nouveau ministre de la Défense, Sander Loones (N-VA), recevait dans l'après-midi les différents syndicats séparément. Le SLFP Défense rapporte des échanges "constructifs et dans la bonne humeur".

Les discussions qui avaient eu lieu mercredi dernier entre le nouveau ministre de la Défense Sander Loones (N-VA) et le SLFP-Défense avaient constitué "un bon préambule" à la relation entre le pouvoir politique et l'organisation syndicale. En effet, lors de sa première visite à l'état-major à Evere, le ministre avait d'emblée promis d'investir davantage dans le personnel.



Et aujourd'hui le ministre récemment entrée en fonction en remplacement de Steven Vandeput recevait les organisation syndicales pour aborder les sujets chauds du moment, dont la réforme des pensions.

(...)