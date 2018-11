Il y a quelques années, en reportage seul sur le Tour de France, un violent rhume des foins m’avait incité à pénétrer dans une pharmacie pour y quémander de quoi me soulager. L’employée de l’officine m’avait alors donné un médicament que je m’étais empressé d’avaler avant d’effectuer en voiture les 250 kilomètres de l’étape du jour.

Coupant par l’autoroute, je m’étais tout d’un coup senti m’assoupir alors que je roulais sur la bande de gauche. Par chance, une entrée de parking se trouvait à quelques centaines de mètres. Je m’y engouffrai dare-dare, stoppai la voiture vaille que vaille et m’endormis instantanément le pied sur le frein. Une heure plus tard, en me réveillant, le moteur tournait toujours…

(...)