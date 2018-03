Les taximen prévoient aussi de bloquer l'aéroport de Zaventem.









Hier soir, une réunion menée par la Febet, l'organisateur de la manifestation, a décidé que le rassemblement des taximen bruxellois aurait lieu sur le plateau du Heysel, devant le palais 5, à 5 h 30 du matin. "L'itinéraire des cortèges sera communiqué sur place", précise la Febet. Consigne a été donnée de bloquer toutes les entrées du Ring de Bruxelles ainsi que l'aéroport de Zaventem. Ce dès potron-minet... En accord avec la police, seule une bande de circulation sera laissée ouverte aux automobilistes.





Dans sa communication au secteur, la Fédération belge des taxis réitère sa volonté de ne surtout pas verser dans la violence : "Nous vous informons qu'aucune violence, aucun débordement ne seront tolérés. Nous devons impérativement montrer que nous sommes des personnes responsables et que le seul fautif est Pascal Smet et non le secteur."





Pour mémoire, de nombreux taximen de toute l'Europe viendront manifester mardi prochain à Bruxelles. Les Bruxellois demanderont la tête de leur ministre de tutelle Pascale Smet tandis que les Européens viendront - rond-point Schuman - défendre leurs droits face aux sociétés de taxis telles qu'Uber ou équivalents.

On en sait plus sur la manifestation des taximen prévue mardi prochain 27 mars. Au regard de ce qui s'annonce, la journée risque d'être noire en matière de mobilité dure...