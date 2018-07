Delhaize et Lidl ferment leurs magasins une heure plus tôt ce mardi en vue de France - Belgique tout comme Merdiamarkt

Delhaize et Lidl fermeront leurs magasins une heure plus tôt ce mardi afin de permettre à leurs employés de suivre le match des Diables rouges qui affronteront la France pour une place en finale de la Coupe du monde. Les magasins des groupes Colruyt et Carrefour maintiendront en revanche leurs horaires habituels. Les 128 supermarchés Delhaize fermeront leurs portes à 19h ce mardi afin que les employés du groupe puissent rentrer à temps pour le match, a communiqué le porte-parole de Delhaize. Cette heure sera payée par l'entreprise. Une grande partie de leurs magasins indépendants suivra cette décision.

Les magasins Lidl fermeront également leurs portes à 19h.

Les groupes Colruyt et Carrefour ne modifieront pas leurs heures d'ouverture. "Les clients veulent faire leurs courses. Il ne sont pas tous des supporters des Diables Rouges", conclut le porte-parole de Carrefour.

Une décsion également prise par le magasin médias et d'électro-ménager Mediamarkt '!