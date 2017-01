Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations hivernales (pluies verglaçantes et neige sur les hauteurs) sont prévues à partir de mardi soir jusqu'à mercredi fin de matinée, en particulier sur les provinces de Liège et Luxembourg, sur les routes desquelles la phase de vigilance renforcée a dès lors été activée, annonce la Cellule d'action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route.

La Cellule d'action routière précise que la situation sur le réseau wallon fait l'objet d'un suivi régulier. Tous les moyens en personnel et matériel sont par ailleurs mobilisés afin de sécuriser au maximum les voiries régionales. À ce stade, aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est toutefois envisagée, précise-t-elle.

Le Centre de crise de Wallonie invite les usagers de la route à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale et à être attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts.