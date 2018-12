C'est une bonne nouvelle : près de la moitié des entreprises emploient davantage de gens de plus de 50 ans qu'il y a quelques années. Mais travailler jusque 65 ans, voire plus, est toujours aussi inenvisageable pour beaucoup : trois quarts des Belges actifs trouvent l'âge de la retraite trop élevé. Pour plus de la moitié des répondants, un allongement des carrières exige un travail adapté, intéressant et pas trop exigeant.(...)