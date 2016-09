Près de 1.400 enfants perdus à la Côte cet été

Belgique

Cet été, 1.379 enfants se sont égarés sur les plages belges, indique mardi l'intercommunale des services de secours de la Côte (IKWV). Si le chiffre est élevé, il n'en constitue pas pour autant un record.

En juillet, 714 enfants ont perdu leurs parents en juillet, et 665 au mois d'août.

Le nombre important d'enfants égarés est à attribuer au beau temps. "Beaucoup de personnes sont venues passer quelques jours à la mer et sur une plage bondée, il n'est pas toujours évident pour les jeunes enfants de retrouver leurs parents ou accompagnateurs. De plus, toutes les recherches d'enfants sont enregistrées, même si elles n'ont duré que cinq minutes", précise le IKWV. Les sauveteurs et maîtres-nageurs recueillaient également tous les enfants seuls, par précaution.

La plupart des enfants se sont perdus à Ostende (435) et Blankenberge (248). A Zeebrugge et Bredene, on ne dénombre qu'une vingtaine d'égarements.

Si le chiffre semble important, il ne bat cependant pas le record établi en 2003, quand 2.482 enfants avaient été recherchés.

La plupart des enfants ont été rapidement aidés, notamment grâce aux 750.000 bracelets d'orientation distribués gratuitement.