Jeter un mégot au sol coûte, à l’heure actuelle, 100 € au contrevenant. Cette somme a beau avoir doublé le 1er janvier 2016, les amendes environnementales restent une réalité encore trop présente.

Intérrogé à ce sujet au Parlement wallon, le ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio (CDH) reconnaît que la lutte contre ces incivilités et délit environnementaux est compliquée et que l’administration publique manque de moyens.

Anthony Dufrane, parlementaire wallon (PS), dressait ce triste constat et demandait au ministre humaniste quelles sont les infractions les plus régulièrement commises. "La propreté publique et la poursuite des infractions environnementales sont des enjeux importants pour l’environnement mais aussi pour l’attractivité touristique de la Région wallonne. Or, sur le terrain, les agents manquent. En effet, il n’y a pas assez d’agents constatateurs sur le terrain et il est également souvent difficile d’identifier les auteurs de ces méfaits. Quel type de délinquance environnementale est la plus importante ?"

Tout d’abord, selon la réponse du ministre, il faut savoir que l’ensemble des agents assermentés (agents de la DGO3, les agents constatateurs communaux et les agents des polices locale et fédérale) peuvent constater les infractions environnementales.

"Il faut rester conscients qu’il n’y a pas assez d’agents pour constater toutes les infractions environnementales. Cela explique ma volonté de renforcer le nombre d’agents sur le terrain pour améliorer le nombre de constatations d’infractions", reconnaît Carlo Di Antonio.

Avant d’ajouter : "Entre 2009 et 2014, le service du fonctionnaire sanctionnateur régional a eu à traiter plus de 7.600 procès-verbaux."

En général, les infractions environnementales les plus fréquemment constatées relèvent des permis d’environnement et la gestion des déchets.

Les infractions en matière de déchets englobent des phénomènes très différents tels que la gestion des déchets industriels, le jet de mégots et de canettes sur la voie publique, ainsi que les dépôts sauvages. Plus de 80 % d’entre elles concernent les déchets. Un mégot de cigarette met 1 à 2 ans à se dégrader dans la nature et peut polluer plus de 500 litres d’eau. La durée de vie d’un chewing-gum est de 5 ans alors que celle d’une canette en aluminium de 10 à 100 ans.