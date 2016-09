Près de 20 conducteurs privés de leur… mouton

Belgique

"On a recueilli 17 moutons. Ils sont très heureux et ils sont installés dans une prairie", explique Ludivine Nolf, la porte-parole du refuge pour animaux Veeweyde, à Anderlecht. Les 17 moutons dont il est question sont des animaux censés être sacrifiés lors de l’Aïd el-Kébir, qui a lieu de lundi à mercredi, et qui ont été saisis dimanche et lundi par la police en Région bruxelloise. Dans de nombreux cas, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de ces moutons, car les automobilistes ne disposaient pas des autorisations de transport nécessaires.

"On a organisé, dans la nuit de dimanche à lundi, des patrouilles spécifiques. Il faut une vignette spéciale lorsqu’on transporte un animal comme cela. Au final, on a saisi 11 moutons et on les a envoyés à Veeweyde. Je ne m’avancerai pas pour dire que tel ou tel propriétaire allait procéder à un abattage à domicile. Ces gens pouvaient très bien aussi être en train de transporter leur mouton chez un boucher", explique Johan Berckmans, porte-parole de la zone-Ouest.

Du côté de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles, on signale avoir procédé à deux procès-verbaux pour abattage à domicile.

De manière générale, la crainte au sein de plusieurs communes bruxelloises est surtout de devoir faire face à une augmentation du nombre d’abattages à domicile. Une pratique illégale et qui semblait de moins en moins en vigueur, mais dont le nombre pourrait repartir, cette année, à la hausse en raison des ratés du nouveau système d’abattage régional.

La société flamande chargée d’abattre et livrer les moutons dans la capitale n’est en effet parvenue qu’à livrer une petite partie des bêtes commandées.

Déplorant mardi ces ratés, le bourgmestre schaerbeekois Bernard Clerfayt (DéFi) a d’ailleurs fait savoir que le nombre de sacs remplis de restes de mouton et retrouvés sur les trottoirs communaux semblait en augmentation.

Difficile d’avoir des chiffres précis dès ce mardi sur la question, les communes de Molenbeek, Anderlecht et Bruxelles-Ville préférant attendre un jour de plus pour communiquer. À Schaerbeek, on signale en revanche avoir déjà retrouvé 47 carcasses dans la nuit de dimanche à lundi. "Le chiffre pourrait monter à une centaine", explique le cabinet de Bernard Clerfayt.

Du côté de l’agence Bruxelles-Propreté, on indique que 519 sacs de déchets d’animaux, dont 339 à Molenbeek, ont été collectés en 2014 sur la voie publique. "Cela a lieu principalement le long du canal. On ne lie pas ces chiffres au phénomène des abattages à domicile, même s’il peut y en avoir dans le lot", explique son porte-parole.