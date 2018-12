Ces étudiants indépendants habitent essentiellement en Région flamande et de plus en plus à Bruxelles.

Lorsque l'on est étudiant, il n'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. Depuis janvier 2017, suite à une mesure de Denis Ducarme, ministre des Indépendants, des PME et des Classes Moyennes, il est possible de devenir indépendant tout en étant étudiant. Ce nouveau statut permet d’obtenir un système plus favorable de calcul des cotisations sociales (dispense de paiement de cotisations sociales en deçà du seuil de revenus annuels de 6.775,25 euros).

Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 18 ans et moins de 25 ans et être inscrit régulèrement dans un établissement d'enseignement reconnu en Belgique.

© D.R. Récemment, le député Benoît Friart a interrogé le ministre pour savoir de nombreux étudiants avaient "utilisé" cette possibilité. Et il s'avère que oui. Actuellement, près de deux ans après, pas moins de 6931 étudiants ont fait ce choix. Selon le ministre Ducarme, les étudiants se lancent dans une activité indépendante en parallèle de leurs études essentiellement surtout en Région flamande mais aussi de plus en plus à Bruxelles.. Les étudiants indépendants exercent principalement des professions libérales (42,49 %) ou des activités commerciales (27,36 %). Viennent ensuite les activités dans le domaine de l’industrie, les professions diverses, l’agriculture et les services.

Le député Friart estime cette nouvelle mesure très positive. "Elle traduit le souhait des jeunes d'évoluer vers davantage d'autonomie, laissant place à une plus grande créativité. Dans la plupart des cas, ces jeunes travaillent pour financer leurs études. En rendant le statut attrayant, ils peuvent étudier tout en se procurant un revenu dans ce qui les passionne vraiment."