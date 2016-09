Prince Laurent: "Je suis heureux de faire le bien"

Belgique

Le prince Laurent est président du conseil d’administration de la Fondation d’utilité publique qui porte son nom. Le frère du roi Philippe s’investit dans des causes qui lui tiennent à cœur.

On vous perçoit toujours comme l’électron libre de la famille royale belge…

"Électron libre est une notion relative. Tout dépend de la référence. Il vaut mieux parfois en être différent."

Dans l’ombre, vous travaillez au bien-être animal et humain et pour l’environnement grâce à votre fondation et vos engagements. Pourquoi est-ce important pour vous de vous occuper des hommes et des animaux ?

"Je suis convaincu qu’il faut consacrer une partie de sa vie aux autres. Si chacun le faisait, le monde serait bien meilleur."

Quels sont les retours que vous recevez lorsque vous vous entretenez avec des SDF ou des familles démunies que vous avez aidés ?

"Je ne demande et n’attends pas de retour. Je suis heureux de faire le bien sans plus."

Est-ce une passion de jeunesse ? Vous rêviez, enfant, de devenir vétérinaire. Avez-vous songé à reprendre des études ?

"Je continue à m’informer, me documenter et étudier le soir."

Sensibilisez-vous vos trois enfants à ces questions (environnement, animaux, relations humaines, aide aux plus démunis…) ? Pourraient-ils être bénévoles au sein de la Fondation parfois ?

"Je montre l’exemple à mes enfants. À eux de décider ce qu’ils feront."





Nouvelle communication princière

Pourtant assez accessible et ouvert à la discussion, le prince Laurent a fortement limité ses déclarations en public et n’a accordé que très rarement des interviews à la presse ces derniers mois. Il faut dire que son image a pas mal été galvaudée.

Le frère cadet du roi Philippe, parfois en désaccord avec sa famille, n’a pas sa langue en poche, certes. Ces derniers temps, il a souffert de rumeurs diverses : ennui au défilé militaire du 21 juillet, phrases isolées et sorties de leur contexte (on se souvient du passage très partagé sur son envie de parler à un poulpe, lorsque la princesse Claire l’a interviewé à l’occasion de ses 50 ans), etc.

Las d’être contacté " toujours pour de mauvaises nouvelles" et jamais pour les événements positifs le concernant, le prince Laurent se protège désormais. Il n’accorde plus que de très rares interviews à la presse. Lorsqu’il le fait, il prend le temps de choisir ses mots. Il a d’ailleurs compris l’utilité de gérer les réseaux sociaux lui-même.