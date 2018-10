Mohamed Abdeslam a réitéré ses regrets, mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

"Même si je m'appelle Abdeslam, j'ai 32 ans, je peux encore faire quelque-chose de bien de ma vie", a-t-il notamment déclaré. Ce dernier, frère des terroristes Brahim et Salah Abdeslam, est prévenu pour le vol de la caisse communale de Molenbeek-Saint-Jean, commis le 23 janvier dernier. "Je veux dire une fois encore mes regrets par rapport à ce délit. J'essaie de prendre mes responsabilités mais ce n'est pas évident. Je suis papa, j'ai deux enfants... Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort mais je vous demande de l'indulgence. Même si je m'appelle Abdeslam, j'ai 32 ans, je peux encore faire quelque chose de bien de ma vie", a déclaré Mohamed Abdeslam, mercredi, avant que le tribunal ne prenne l'affaire qui le concerne en délibéré.

Le 23 janvier dernier, peu après 14h00, trois fonctionnaires molenbeekois avaient été attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à déposer une somme de près de 70.000 euros à la banque. Un individu avait exigé l'argent et pris la fuite avec son butin.

Un mois plus tard, quatre personnes avaient été interpellées, dont Mohamed Abdeslam, qui a travaillé pour l'administration molenbeekoise dans le passé.

En juin dernier, ce dernier avait admis avoir participé au vol. Il aurait été informé par Pierre-Raphaël C., l'un de ses anciens collègues, qu'une importante somme d'argent devait être apportée à la banque, et l'aurait fait savoir à Youssef B. C'est ce dernier qui aurait commis l'attaque alors que l'argent était transporté notamment par Pierre-Raphaël C. et une ex-compagne de Mohamed Abdeslam, elle aussi employée à la commune de Molenbeek-Saint-Jean.

Mohamed Abdeslam, Pierre-Raphaël C. et Youssef B. avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel.