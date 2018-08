Il fera assez nuageux jeudi sur l'ouest du territoire alors que l'est du pays et le centre devraient connaître plus d'éclaircies. Il pourra faire jusqu'à 27 degrés aujourd'hui, rapporte l'IRM. Le vent sera modéré, à parfois assez fort à la Côte, de sud­-ouest.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera couvert avec par moments des averses. Dans le nord du pays, le risque de précipitations sera plus marqué. Minima de 11 à 15 degrés.

Vendredi, la nébulosité sera variable avec la possibilité de quelques averses. Dans le nord du pays, où ces averses seront plus intenses, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima oscillant entre 17 degrés en Hautes Fagnes à 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la Côte, de secteur ouest.