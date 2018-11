Belgique La Région bruxelloise lance une carte solaire permettant d’estimer le coût et les gains d’une installation photovoltaïque.

Le photovoltaïque se développe à grande vitesse en Région bruxelloise. Cette technologie représente le plus haut potentiel de production d’énergie verte dans une région densément bâtie, et nombreux sont les entreprises et particuliers qui optent pour ce type de production d’énergie. Pourtant, encore trop de Bruxellois ne franchissent pas le pas, estimant l’installation trop coûteuse.

(...)