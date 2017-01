L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement contre le verglas sur les routes des provinces de Liège et de Luxembourg de ce mardi soir 23h00 à demain/mercredi 10h00.

Durant la nuit, une perturbation abordera le pays à partir du nord-est: de faibles chutes de neige sont annoncées et donneront une accumulation possible de 2 cm en Ardenne et 5 cm en Hautes-Fagnes. Mercredi matin, l'IRM prévoit encore 2 à 3 cm de neige fraîche.

Avec le risque de verglas dû à ces précipitations, le trafic routier pourrait devenir dangereux. Il est dès lors recommandé aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer leur vitesse.