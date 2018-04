À partir de quel âge mon enfant peut-il se rendre à l’école seul ?

L’Institut Vias (ex-IBSR) reçoit fréquemment des questions de ce genre, lorsque les beaux jours reviennent. Une brochure existe pour répondre aux questions de ce type.

Des conseils à ne pas négliger en ce début de printemps. Car si le nombre total de victimes de la route augmente légèrement en mars et avril (+ 5 %), cette hausse est plus importante s’agissant des enfants.

Pour les moins de 18 ans, elle grimpe ainsi de 12 % ! La tendance générale se poursuit et s’accentue encore en mai et en juin, avant de diminuer en juillet.

C’est que le type d’usagers victimes change avec le printemps. Logique, selon Vias : avec le retour des rayons de soleil, les enfants enfourchent à nouveau leur bicyclette, ou se déplacent davantage à pied que durant l’hiver. "Ils sont allés en voiture ou en transport en commun à l’école pendant l’hiver et changent de mode de déplacement en avril", précise Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

L’âge idéal pour autoriser un enfant à prendre seul bus et train, ou marcher jusqu’à l’école ? Pas si simple à définir.

Il dépend de toute une série de facteurs : l’environnement routier, le trafic, la maturité de l’enfant, son expérience de la rue, le fait que l’itinéraire soit connu ou non…

Reste qu’avant 8-9 ans, les enfants ne sont pas capables de faire face à toutes les situations de circulation, selon Vias. Les premiers trajets que l’enfant fera seul doivent avoir été parcourus et étudiés avec les parents, au préalable.

"En comparaison avec le mois de mars, on observe en avril une hausse du nombre et du pourcentage des victimes parmi les motards (+ 23 %), les cyclos (+ 15 %) et les cyclistes (+ 11 %) , ajoute Benoît Godart. Le nombre de tués augmente à partir du mois d’avril pour recommencer à baisser à partir du mois d’août. Et augmenter à nouveau en novembre. On note en revanche une baisse du nombre de victimes parmi les piétons (- 5 %) que nous retrouvons aussi pendant les mois d’été, juillet et août."

Autre caractéristique d’avril : alors que le pic d’accidents est atteint à 17 h pendant l’année, il tombe une heure plus tôt durant ce mois : à 16 h.

On y déplore également plus de crashs à 15 h que pendant le reste de l’année.