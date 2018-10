Une semaine après le scrutin communal du 14 octobre, quelles conclusions peut-on tirer à propos des différents partis politiques qui y ont participé ? On se rappellera que le soir des élections, déjà, lorsque la plupart des résultats étaient connus, il était difficile de trouver un perdant. Du moins un parti qui acceptait de reconnaître sa défaite.

Les seules certitudes résidaient dans la montée très importante du PTB et la poussée d’Ecolo, surtout à Bruxelles. Le PTB passe en effet en Wallonie et à Bruxelles - nous n’avons pas repris le chiffre des élus flamands, pour éviter de biaiser la comparaison - de 15 à 114 élus, en ayant déposé des listes dans 23 communes (16 en Wallonie et 7 à Bruxelles).

(...)