Si, avec Publifin, les Liégeois se sont distingués ces dernières semaines par leurs libertés prises avec la probité politique, les Hennuyers ne sont pas en reste.

Explications. Le truc, à la Province du Hainaut, c’est la création d’ASBL destinées à gérer les missions provinciales. Au sein de l’institution hennuyère, on trouve en effet une quarantaine d’associations sans but lucratif, chapeautées par autant de conseil d’administration (CA) dans lesquels siègent les conseillers provinciaux.

Parmi ces associations dépendant de la Province, le Centre d’informatique du Hainaut détonne. En effet, située à Mons, c’était la seule ASBL dont les membres du CA étaient rémunérés. Étaient car, suite à l’éclatement du scandale des rémunérations indues de politiciens au sein des comités de secteur de Publifin, un vent de panique éthique a soufflé d’est en ouest en Wallonie.

Vu le climat actuel , subitement, le 1er février dernier, les membres du CA ont décidé de ne plus être payés pour leurs réunions et de s’aligner sur le régime des autres ASBL.

Les simples administrateurs n’y perdront pas grand-chose : un jeton de présence de 200 euros brut par réunion, à raison d’une à deux séances du conseil d’administration par an. Par contre, deux élus sont plus durement touchés par ce petit tour de vis dans la morale publique : il s’agit de la présidente du Centre d’informatique du Hainaut, Annie Taulet (PS), et du vice-président, Bernard Liébin (MR). Ces deux mandats sont attribués au PS et au MR car il s’agit des deux formations qui constituent la majorité provinciale.

Vu leurs attributions, Annie Taulet et Bernard Liébin touchaient… 18.000 euros brut par an de manière forfaitaire. Pour faire quoi ? Pour participer à 6 réunions du comité de direction de l’ASBL annuellement. On tourne quand même à une moyenne de 3.000 euros la séance… Même en cas d’absence, donc.

Autre élément intéressant : les activités du Centre d’informatique du Hainaut (qui n’a même pas de site web…) sont en réalité des activités qui auraient pu ou dû être gérées par l’administration provinciale elle-même.