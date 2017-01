L’affaire Publifin n’est pas terminée, loin de là. Tout le week-end, les partis politiques (essentiellement, PS, MR et CDH) ont tapé dans la surenchère. C’était à celui qui allait mettre en avant les propositions les plus éthiques. Benoît Lutgen, président du CDH, croyait taper fort samedi chez nos confrères du "Soir", en annonçant la démission des quatre administrateurs CDH siégeant chez Publifin. Le hic c’est que pour deux d’entre eux, c’était déjà fait. Il annonçait encore que Cédric Halin, l’échevin CDH d’Olne, celui par qui le scandale est arrivé, était nommé au conseil d’administration de Publifin. Ce dernier s’est ainsi vu confier une mission de cent jours. Il doit éclaircir dans ce laps de temps la manière dont fonctionne l’intercommunale.

Une décision du président humaniste qui a fait sourire de nombreux observateurs. Non pas sur la désignation de Cédric Halin, dont la probité est évidemment garantie dans ce dossier, mais sur la nature de sa mission. Les quatre administrateurs démissionnaires et démissionnés ne peuvent-ils pas réaliser cet exercice en quelques heures ?

Le MR, par la voix présidentielle, présentait dans Sudpresse ses propositions pour réformer la gouvernance. A savoir, l’extension des règles en matière de cumul de mandats aux structures publiques, parapubliques et dérivées. Chastel rappelle aussi que son parti souhaite (depuis longtemps) la publication d’un cadastre reprenant l’ensemble des mandats et des rémunérations. Il veut aussi un plafonnement des rémunérations ou encore une réduction du nombre de parlementaires wallons et de conseillers communaux dans les Villes wallonnes et à Bruxelles. Pour une raison inconnue, le patron des libéraux ne se prononce pas sur le nombre de députés à la Chambre.

Les deux discours du PS

Le PS, enfin, a donné deux discours. Il y a tout d’abord celui qui émane de la direction du parti et qui crie "sus à Moreau". Elio Di Rupo a plaidé lors des vœux du PS à Seraing pour une interdiction de cumul entre une fonction dirigeante dans les sociétés privées (à capitaux publics) et un mandat de bourgmestre. Ensuite, il souhaite qu’une commission d’éthique et de déontologie soit mise en place au Parlement wallon.

Cette interdiction de cumul avait été proposée par Ecolo sous la précédente législature et les autres partis de la majorité qui étaient déjà le PS et le CDH l’avait repoussée, car jugée inappropriée. Quant à la mise en place d’une commission de déontologie, il faut rappeler qu’elle existe depuis 2014 dans un texte décrétal. La majorité n’a jamais jugé utile de la mettre en place. Pourquoi ce double changement d’appréciation dans le chef du PS ? Pourquoi ce qui n’était pas nécessaire avant devient-il désormais indispensable ? L’émotion populaire est un accélérateur de changement d’avis.

Le deuxième discours émanait, lui de la fraction liégeoise du parti qui rejoint partiellement le discours présidentiels, en demandant à Stéphane Moreau de choisir entre la politique et les affaires. Mais le registre est plus défensif vis-à-vis du bourgmestre d’Ans. Certains comme Alain Mathot ont évoqué, avec un certain culot, un risque pour l’emploi chez Nethys (société privée chapeautée par l’intercommunale Publifin). Julie Fernadez-Fernandez (députée fédérale liégeoise) s’indignait sur les réseaux sociaux "Défoulez-vous : que ce soit Nethys ou Ans, une des deux va perdre un excellent dirigeant ! Et j’assume pleinement cet avis." Un parti uni le PS ? Pas certain… La semaine sera chargée.