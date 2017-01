Trois administrateurs indépendants de Nethys, société privée opérationnelle du holding financier public liégeois Publifin, ont défendu mardi l'image de cette société, écornée à leurs yeux par un "bashing" immérité et potentiellement destructeur de valeur.

Ces trois administrateurs indépendants - Philippe Delaunois, ex-CEO de Cockerill Sambre, Pierre Meyers, ancien vice-président de CMI et du groupe FN et Diego Aquilina, directeur d'Intégrale - sont entrés dans la structure en 2014, dans un souci de renforcement de la bonne gouvernance dans l'ex-Tecteo et d'un renforcement de son expertise.

Dans un communiqué, ils rappellent l'ampleur de Nethys (3.000 emplois directs pour un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros) dans des secteurs très concurrentiels (télécoms, médias, énergie, finance, assurances et participations).

Ils notent que la structuration - légale - du groupe Nethys est similaire à des acteurs tels qu'Ethias, la FN, la Sonaca, Elia ou Fluxys.

Les trois actionnaires jugent donc normal que l'on retrouve au conseil d'administration des personnes "aux compétences complémentaires" qui perçoivent "une juste rémunération, à la hauteur de leur responsabilité d'administrateur et dont le montant a été fixé par des experts extérieurs après une étude de marché minutieuse."

Pour eux, "le bashing actuel crée de graves dommages à l'entreprise, à son personnel, à ses dirigeants et à ses actionnaires". Nethys "ne mérite pas ce traitement destructeur de valeur", dit le trio, qui en appelle à "un retour à la sérénité et aux réalités économiques et sociales."

Pour rappel, le scandale autour de l'intercommunale Publifin porte sur des rémunérations abusives au regard de prestations fournies par certains mandataires politiques membres de comités consultatifs (désormais supprimés). Quant au volet Nethys de ce scandale, il concerne le potentiel conflit d'intérêts d'un élu - le bourgmestre de Wanze Claude Parmentier -, administrateur de Nethys à titre privé mais aussi (ex-)chef de cabinet adjoint du ministre wallon des Pouvoirs locaux, compétent sur les intercommunales.