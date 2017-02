Le vice-président de Nethys Georges Pire (MR), ex-administrateur de Publifin, a confirmé mardi devant la commission d'enquête Publifin du parlement wallon avoir gagné près de 300.000 euros bruts en 2015 grâce au cumul de ses mandats publics, dérivés du public et privés.

L'ex-conseiller provincial, qui a démissionné le 11 février dernier de ses mandats publics à la demande de son parti, s'est dit conscient que ce montant pouvait choquer l'opinion publique, ce qui a justifié sa démission, mais il affirme qu'il y a derrière ces montants "beaucoup de travail".

Avant sa démission, M. Pire cumulait 17 mandats publics ou dérivés l'amenant à quelque 179.000 euros par an (soit en dessous du plafond des 150% de l'indemnité parlementaire), et 5 mandats privés de la galaxie Publifin (Publipart, Resa, Socofe, EDF Luminus et Nethys, les deux premiers étant gratuits).

Il affirme rester dans Nethys pour exercer sa responsabilité à l'égard de la société, mais examinera dans les prochaines semaines une éventuelle démission en fonction de l'évolution du groupe, que le scandale amène à restructurer.

Depuis le 1er janvier dernier, M. Pire n'exerce plus que trois mandats rémunérés, les autres étant exercés à titre gratuit.





Georges Pire ne nie pas que les fédérations des partis étaient au courant

Durant cette journée, le vice-président de Nethys n'a pas nié que les fédérations des partis politiques et les fédérations d'arrondissement de ces partis étaient au courant de la création des comités de secteur et des rémunérations qui y étaient pratiquées. "Vous avez signé un engagement à faire le reporting. Donc ça veut dire que les grandes décisions prises - constitution des comités de secteur, en ce compris les rémunérations y afférentes - étaient transmises à l'organe compétent, et vous parliez de fédération provinciale...", a demandé Patrick Prévot (PS).

"Je ne suis pas gêné à donner des noms des représentants, du président de la Fédération provinciale, et des trois fédérations d'arrondissement, et aucun parti n'a de problème à communiquer ces noms-là, je ne suis d'ailleurs pas là pour avoir des états d'âme", a répondu M. Pire.