L’histoire se répète chez Publifin-Nethys. En effet, Dominique Drion (ex-CDH) et André Gilles (ex-PS) viennent d’être nommés au sein du conseil d’administration de Publipart, l’une des nombreuses sociétés sous la coupe de l’intercommunale liégeoise.

Évincés du groupe Publifin, mandataires et même militants démissionnaires (André Gilles a été exclu du PS en avril 2017 et Dominique Drion a quitté le CDH en décembre de la même année), ces deux ex-architectes du groupe liégeois sont de retour aux affaires. Les deux anciens hommes forts du CDH et du PS à la province de Liège avaient fait beaucoup parler d’eux à l’époque de l’affaire Publifin-Nethys. On leur reprochait alors la mise en place de très rémunérateurs comités de secteur dont les activités restent toujours énigmatiques.

De nombreux mandats très bien payés au sein des multiples structures du groupe Publifin leur étaient également reprochés. Sur les réseaux sociaux, le député wallon Stéphane Hazée (Ecolo), ancien membre de la commission Publifin, réagissait à cette actualité. "Ces gens n’ont vraiment aucune limite. Après quelques leurres pour donner le change et gagner du temps, c’est une réelle restauration que PS, MR et CDH mettent actuellement en œuvre. Et que le gouvernement wallon MR-CDH laisse faire." Avant d’ajouter que "Publifin devait par ailleurs déposer au Parlement de Wallonie son rapport trimestriel en date du 31 juillet 2018, en application des recommandations unanimes de la commission d’enquête. À ce jour, ce rapport n’a pas encore été reçu par le Parlement !"

Au sein du conseil d’administration, nos confrères de la RTBF rapportent que les administrateurs de l’intercommunale liégeoise n’ont pas été mis au courant. "Quelques mois après ce scandale inqualifiable, c’est inconcevable que de tels faits puissent se produire. Nous n’étions pas au courant de ces nominations", explique Marc Hody, administrateur Ecolo chez Publifin. Pour l’élu Ecolo, rien n’a vraiment changé au sein de Publifin : "C’est toujours un petit groupe de personnes avec des intérêts similaires qui s’amusent et retirent tous les avantages de ce système. Bref, ils ont choisi qui sort et qui entre."